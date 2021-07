Il Consorzio Ecologico Cuneese ha reso noto che nei 54 comuni, tra cui Cuneo, risulta molto elevata l’adesione allo sciopero nazionale indetto per il reparto raccolta rifiuti per l’intera giornata di oggi 30 giugno 2021.

Numerosi i disagi e i rifiuti non raccolti, tanto che lo stesso Consorzio ha invitato l'utenza a ritirarli in attesa che vengano raccolti nel prossimo giro di raccolta, come da calendario.