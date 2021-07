Un bus gratuito da Limone ai Parchi Alpi Marittime e Marguareis

Quest’estate da Limone Piemonte si parte alla scoperta dei parchi delle Marittime e del Marguareis che stringono in un “abbraccio” la località turistica.

Per nove mercoledì, dal 7 luglio al 1° settembre, l’Ente Aree Protette Alpi Marittime e il Comune propongono l’escursionismo a bassa impronta ecologica. Il viaggio da Limone “Perla delle Alpi”, network di località impegnate nella promozione della mobilità dolce, si fa in autobus (gratuito).

L’iniziativa cofinanziata dal Programma Alcotra Piter (Piano integrato territoriale) AlpiMed Mobil intende promuovere la mobilità sostenibile e sperimentare un nuovo servizio dedicato ai turisti.

Le uscite sono nelle valli Pesio e Gesso e prevedono l’accompagnamento di una guida naturalistica. Tre proposte di visita nei due parchi che si ripeteranno ciascuna per tre volte nell’arco dell’estate.

La prima (7 e 28 luglio, 18 agosto) è a Entracque per camminare sul sentiero “CiClimatici” dedicato ai cambiamenti climatici lungo il quale sul tema sono esposte opere di arte contemporanea “land art”. A completare il quadro sull’argomento, nel pomeriggio, si visita la mostra “Ultimi ghiacci: cambiamenti climatici nelle Alpi del Mediterraneo” presso il Centro informazioni Enel Green Power. Un’occasione anche per conoscere, attraverso l’osservazione di un modellino, il funzionamento degli impianti idroelettrici dell’alto Gesso, tra i più potenti d’Europa.

Il secondo blocco di proposte (14 luglio, 4 e 25 agosto) è la passeggiata “Boschi, cervi e cascate della Valle Pesio”. Da Certosa di Pesio si cammina tra boschi fantastici e lungo il Pesio seguendo il sentiero “Laendemic art”. Un itinerario per osservare opere d’arte realizzate nel 2019 con materiali naturali reperiti sul posto e per arrivare al recinto faunistico delle Canavere per un incontro ravvicinato con i cervi. La meta finale sono le spumeggianti cascate del Saut, tra le più belle del Parco del Marguareis.

L’ultima serie di uscite (21 luglio, 11 agosto, 1° settembre) è al Piano di Valasco, località iconica del Parco delle Marittime, e al giardino botanico Valderia a Terme di Valdieri.