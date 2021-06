Giro donne, traguardo volante a Villanova Mondovì: tutte le info e le modifiche alla viabilità

Pianfei - VILLANOVA M.VI' (Bivio Roracco, Branzola, Via Torino, Strada F.lli Biscia, Madonna del Pasco, San Grato) - Mondovì (Pogliola, Tangenziale per Villanova) - VILLANOVA M.VI' ( Via Mondovì, Annunziata, Corso Marconi, Via Roccaforte) - Roccaforte Mondovì - Chiusa di Pesio - Pianfei - VILLANOVA M.VI' (Bivio Roracco, Branzola, Via Torino, Via Frabosa) - Frabosa Sottana - Prato Nevoso.