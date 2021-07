Scontro tra due auto sulla “Revello-Envie”: sul posto anche l’elisoccorso

Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente, poco dopo le 12 di oggi (30 giugno) sulla strada provinciale 28, nel tratto compreso tra Revello ed Envie. In prossimità del confine tra i due paesi, all’altezza all’incirca dei “Magazzini SG”, si sono scontrate una Fiat Panda e un Daihatsu Terios.

Il “Terios”, dopo la collisione con l’altra vettura, si è capottato, terminando la sua corsa contro uno dei muraglioni in cemento che costeggiano la Provinciale.

A bordo del fuoristrada, due persone, rimaste ferite. Sono state soccorse dal 118, sul posto con le ambulanze e con l’elisoccorso decollato dalla base di Levaldigi.

Uno dei due feriti è stato trasferito in elicottero al Santa Croce di Cuneo. Sul posto anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Saluzzo, per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei veicoli, e i Carabinieri, che hanno gestito la viabilità della Provinciale (bloccata per oltre un’ora) e raccolto i dati del sinistro, per ricostruirne la dinamica.