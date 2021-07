Arriva “Serie A TIM” a Fossano

Dal primo luglio partirà il nuovo servizio TIM dedicato a tutti gli appassionati di calcio, che arricchisce il già ampio catalogo di offerte per l’intrattenimento. TIM infatti ha stretto partnership importanti con Netflix, Disney+ e TIMVision raccoglie in un unico portale di accesso tutti, ma proprio tutti i migliori contenuti oggi disponibili sul mercato.



Alessandro Vivalda: “TIM ha fatto un accordo con DAZN per la commercializzazione della serie A attraverso la connettività TIM: la Serie A TIM potrà entrare nelle case di tutti gli italiani, c'è una rivoluzione in atto perchè si passerà dalla connettività con parabola alla connettività tramite internet.



Se non c’è una buona connettività le partite della Serie A TIM non si potranno vedere?



“Per questo aspetto ci viene in aiuto una piccola “scatola magica dei desideri” il TimVision Box: qui abbiamo film, documentari, serie TV, Netflix, Discovery Plus, c’è in pratica, tutto il meglio di quanto fruibile sul mercato, tutto tramite il nostro TIMVISION PLUS e, in più, non ci perderemo neanche un minuto delle nostre partite preferite.



L'offerta sarà commercializzabile a partire dal primo di luglio: vi aspettiamo a Fossano in Via Roma 168 dal martedì al sabato, dalle 9 del mattino fino alle 12,30 e poi dalle 15,30 fino alle 19.



La nostra pagina Facebook è “TIM Fossano” e per chi vuole risparmiare tempo sarà possibile gestire consulenza e attivazione servizi anche da remoto semplicemente, contattandoci telefonicamente o via mail.



Vi aspetto!”



Nei nostri negozi sarà disponibile personale qualificato in grado di fornire ogni informazione tecnica relativa all’offerta Serie A TIM e al box TV TIM.



Per maggiori dettagli, visita oppure contatta il nostro Negozio TIM più vicini a te:



Negozio TIM Vivalda

Via Roma 184 – Fossano (CN)

Tel. 0172650009 e-mail: centrotimfossano@alice.it

Piazza Annunziata 1 – Trinità (CN)

Tel. 017266136 e-mail: alessandro.vivalda@tim.it

Pagina Facebook: clicca qui