Arriva “Serie A TIM” in provincia di Cuneo

Dal primo luglio partirà il nuovo servizio TIM dedicato a tutti gli appassionati di calcio in partnership con DAZN.



Ermenegildo Cucco del Negozio TIM Cuneo Giolitti, di Corso Giolitti 30: “In questo negozio abbiamo tutta la gamma dei prodotti TIM. In questo periodo abbiamo visto quanto sia importante un buon collegamento internet.



La “bomba” di quest'anno, è il calcio che non sarà più fruibile attraverso la parabola ma per vedere le partite, con la definizione di immagine corretta, occorreranno delle attrezzature adeguate.



Innanzitutto servirà una buona connessione internet: venite a trovarci in modo da poter valutare se vostro wifi, di TIM o altro gestore, è sufficiente per vedere bene una partita di calcio. Vi forniremo tutti i dispositivi utili a rendere la vostra connessione sicura e performante, nessun secondo delle vostre passioni andrà perso!



Se non avete ancora la fibra nella vostra città non preoccupatevi perché siamo in grado di fornire altre soluzioni anche ricaricabili, quindi, senza vincoli.



Diventa molto importante poi, il mezzo con il quale vedere la partita: il televisore, ma anche se non è di ultimissima generazione grazie al box Smart TV TIM, un piccolo decoder veramente molto comodo si potrà vedere la TV alla definizione migliore possibile fino ad arrivare al 4K.



Con i nostri prodotti offriamo il trasferimento di tutti i dati dal vecchio telefono a quello nuovo proprio per l'attenzione che poniamo sul cliente che ci segue da tempo e TIM ha messo a nostra disposizione un sistema per cui siamo in grado di proporre offerte esclusive e vantaggiose per tutti i clienti.



È importante poter verificare la vostra situazione di rete in modo da trovare insieme la soluzione migliore per voi.



Continuo a scegliere TIM perché è l'azienda che ha più solidità che dà più affidabilità ed è la cosa che tutti i nostri clienti, che ci seguono da tanti anni, apprezzano.



Una novità importante: ricordo che oltre farci visita presso il negozio, se andate su Google e cercate “negozio Tim Cuneo Giolitti”, potrete prenotare comodamente da casa un appuntamento che può essere telefonico oppure tramite WhatsApp con una comoda videochiamata di consulenza.



In ogni caso, venite a trovarci Vi aspetto”



Nei nostri negozi sarà disponibile personale qualificato in grado di fornire ogni informazione tecnica relativa all’offerta Serie A TIM e al box TimVision.



Per maggiori dettagli, visita oppure contatta il nostro Negozio TIM:



Negozio TIM CUNEO GIOLITTI

Corso Giolitti 30 – Cuneo

Tel. 0171690296 – Cell. 3892128294

Pagina Facebook: clicca qui