L'olio di canapa: un nuovo aiuto per la pelle di viso e corpo

L’olio di canapa è un olio vegetale che si ricava dalla spremitura a freddo dei semi di canapa. Si tratta di un derivato della canapa che ormai molte persone conoscono per le sue proprietà benefiche. Viene utilizzato in moltissimi ambiti differenti: come integratore in alcune diete (soprattutto quelle vegetariane e vegane) grazie alle sue proprietà nutritive, ma anche in ambito medico scientifico.

Forse però non tutti sanno che l’olio di canapa è anche un ottimo alleato per la bellezza di viso e corpo. Marigrace , azienda specializzata nella produzione di prodotti di bellezza a base di olio di canapa e CBD, mette a disposizione dei propri clienti una serie di prodotti per prendersi cura della propria pelle. Prodotti, che traggono dall’olio di canapa e dal CBD tutti i suoi benefici e principi attivi.

A disposizione di tutti ci sono creme per il viso, idratanti, antiossidanti ed antinvecchiamento, e creme ed oli per il corpo. Sono presenti anche prodotti per l’igiene personale, come ad esempio gel doccia e shampoo, così da far beneficiare anche i capelli delle proprietà di questi prodotti naturali.

Ma come è possibile che questi prodotti siano così salutari per la bellezza del corpo? Vediamo quali sono i benefici che l’olio di canapa può portare al corpo umano.

Olio di canapa e CBD: come agiscono a favore della nostra bellezza?



Nell’olio di canapa oltre ai ben più noti Acidi Grassi polinsaturi Omega3-Omega6 ed alla Vitamina E troviamo il precursore del sopracitato Omega6, ovvero l’acido gamma linoleico. Principio attivo da cui il nostro organismo trae enorme beneficio, rinforzando la barriera cutanea

Il CBD, o cannabidiolo, sta ad indicare un principio attivo della canapa molto utile e benefico. Il suo effetto non è assolutamente psicotropo, a differenza del più famoso e noto THC.

Grazie a tutte queste componenti, i prodotti a base di olio di canapa e CBD dell’azienda Marigrace sono in grado di aiutare la pelle del viso e del corpo contro una serie di inestetismi vari. Ad esempio possiamo dire che questi prodotti hanno una funzione sebo regolatrice e antinfiammatoria.

Questa loro caratteristica aiuta la pelle ad essere più splendente e sana, ma in particolar modo si adatta a quelle persone che si trovano a combattere contro acne e altri tipi di infiammazione. Regolando la naturale produzione di sebo.

Inoltre, l’olio di canapa ha anche proprietà anti invecchiamento. Usare infatti prodotti a base di questo olio aiuta a prevenire la formazione di rughe e segni di invecchiamento, e combatte anche quelli già esistenti facendoli regredire.

La pelle apparirà quindi morbida e idratata, grazie anche all’azione di vitamina B1 e B2, vitamina E ed acidi grassi essenziali. Dopo l’applicazione di prodotti con olio di canapa, la pelle sarà nutrita al massimo e non unta. Inoltre, cosa ancora più importante, questi prodotti non ostruiscono i pori della pelle con grassi in eccesso.

Anche i capelli grazie allo shampoo rinforzante, appariranno più nutriti, forti e lucenti, in quanto l’olio di canapa è in grado di rivitalizzare capelli che sono secchi e sfibrati facendoli tornare ad avere un aspetto sano e giovane.

Sono quindi molti i benefici che possono essere tratti da questi prodotti in favore della bellezza del proprio corpo, e vale quindi la pena scegliere quale sia il prodotto più adatto alle proprie esigenze.