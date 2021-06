Vinci lo zainetto firmato dal famosissimo maratoneta Marco Olmo

Per l’edizione 2021 della famosa Cro Trail, gara di trail running rinomata a livello internazionale, uno di voi potrà vincere lo zaino autografato in esclusiva dal grandissimo Marco Olmo.



Come partecipare? Semplicissimo! Ecco il regolamento:

– dal 30 giugno al 5 luglio scattati un selfie mentre corri per le tue amate montagne o nel tuo luogo preferito durante una delle tue sessioni di allenamento o direttamente durante la gara del 4 luglio.

– condividilo sul tuo profilo* Instagram menzionando l’account @bottero_ski ed utilizzando l’hashtag #botteroskicrotrail.



L’autore della foto decretata più emozionante dal team di Bottero Ski sarà dichiarato vincitore!

*per questioni di privacy verranno prese in considerazione solo foto di profili pubblici.

*le foto pubblicate prima o dopo le date indicate non potranno partecipare.

Concorso a norma ai sensi del dpr 430/2021.



Per maggiori informazioni https://www.botteroski.com/blog/