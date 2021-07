A Borgo San Dalmazzo si presenta il sesto libro di Marco Borgogno

Il sesto romanzo di Marco Borgogno verrà presentato giovedì 1° luglio presso la Biblioteca Anna Frank di Borgo San Dalmazzo. In pari data sarà nelle librerie (la data di uscita è del 28 giugno)



Cosa succederebbe se una nuova “peste nera” debellasse l’umanità? Se i cervelli che hanno progettato gli aggeggi evoluti di questo esasperato progresso sparissero? Se le grandi metropoli si spopolassero e le industrie chiudessero? È questo lo scenario fantascientifico che descrive l’autore. Uno scenario in cui pochi individui del nostro tempo, salvatisi miracolosamente dalla pandemia, si rendono conto che il vero problema è la sopravvivenza. Quindi la loro progredita intelligenza dovrà essere rivolta primariamente alla ricerca del cibo, alle attività quotidiane e manuali. La salvezza si trova lontano dagli ambiti antropizzati, in zone abbandonate dall’uomo, attratte dalle facili comodità cittadine. Un’esistenza primitiva, essenziale, ma condotta da menti evolute che hanno conosciuto il progresso. In una vallata lontana ai piedi di una montagna incantevole c’è una borgata ormai quasi diroccata e una chiesetta….