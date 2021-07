A Castiglione Tinella arriva la “Castion Photomarathon”

L’Associazione Contessa di Castiglione ha pensato ad un evento che possa coinvolgere i castiglionesi che, anche in questo anno, non possono festeggiare il patrono di San Luigi, ed anche i turisti: l'appuntamento è per domenica 4 luglio con il concorso fotografico "Castion Fotomarathon": si tratta di una simpatica competizione fotografica che avrà inizio alle ore 16 con l'apertura delle iscrizioni presso la piazza principale, a seguire la partenza per una camminata individuale tra i percorsi "Rosso" e "Giallo", vigilati dai volontari della Protezione Civile.



Alle ore 18.30 ci sarà la consegna delle fotografie scattate durante il pomeriggio e il Gruppo Fotografico "ScattiAmo" di Costigliole d'Asti premierà gli scatti migliori! Unica regola: i protagonisti degli scatti dovranno essere la nostra Contessa, l'orizzonte oppure la vigna. La serata si concluderà con l'aperitivo in piazza e lo spettacolo itinerante del Gruppo teatrale “Scavalcamontagne” che per l’occasione farà tappa da noi.



Questo evento è alla sua prima edizione, e speriamo che rappresenti un vero punto di partenza dopo lo stop causato dalla pandemia.