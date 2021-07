Alessio Boni e Marcello Prayer in “Anima Smarrita” concertato a due su Dante

Alessio Boni noto attore di teatro, cinema e televisione, sarà in scena a Saluzzo con Marcello Prayer, nello spettacolo “Anima smarrita. Concertato a due su Dante Alighieri. Riflessi, disvelamenti e apparizioni a servizio della parola di Dante”. (Aida Studio Produzioni ).

L’appuntamento, il terzo della rassegna teatrale organizzata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo e dal Comune di Saluzzo è per sabato 3 luglio alle 21 nell’arena Fab ex Caserma Musso. In caso di maltempo, la rappresentazione sarà spostata al Teatro Magda Olivero invia Palazzo di città 15.

L’evento è inserito nel calendario di iniziative di “Amor mi mosse, Dante in cammino tra Cuneo e le Alpi” in occasione del VII centenario dalla morte di Dante Alighieri.

Al tumulto fonico delle terzine di Dante si affiancano testimonianze audio di poeti del Novecento italiano, uniti tutti dall’amore verso la Visione dantesca, in un gioco di riflessi, disvelamenti e apparizioni. Le voci si alternano intrecciandosi per diventarne una sola, nella nudità scenica a servizio della parola. Come ci ha insegnato il maestro Orazio Costa Giovangigli: “L’individuo, grazie alla Poesia, ha la rivelazione di una zona del suo essere quanto mai segreta e intensa. E una volta che essa è rivelata, lo spettatore la conserva sempre.”.

L’ingresso singolo è di 18 euro. Per prenotare si può inviare una mail a prenotazioni@cinemateatromagdaolivero.it. Per informazioni ulteriori consultare il sito www.cinemateatromagdaolivero.it