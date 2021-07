Cuneo, al via l’Arena estiva 2021: si parte con le "Barzelette" di Ascanio Celestini

Dopo i mesi di chiusura forzata a causa della pandemia, riparte la programmazione teatrale a Cuneo, nella suggestiva cornice della nuova Arena estiva, in piazza della Costituzione.



Si parte lunedì 5 luglio con Barzellette di e con Ascanio Celestini, uno spettacolo in cui l’artista romano racconta e reinventa, con la sapienza di un grande narratore, barzellette provenienti da ogni parte del mondo, mettendole in fila come i vagoni di un treno per mostrare «quanto siamo infami, ma anche quanto siamo liberi e deboli».



La rassegna prosegue venerdì 9 luglio con Art, una crudele e divertente commedia (Premio Molìére nel 1994) sull’amicizia, tradotta in oltre trenta lingue, e lunedì 12 luglio con l’ Alfabeto delle Emozioni di Stefano Massini, in cui ogni lettera è un’emozione (P come Paura, F come Felicità, M come Malinconia…) per trascinare il pubblico in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili, con l’obiettivo unico di chiamare per nome ciò che ci muove da dentro.



Mercoledì 14 luglio va in scena Uno spettacolo divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio, di Nicola Borghesi e Lodo Guenzi, uno spettacolo che parte dalla stand up comedy e si perde in una storia vera. Anzi, in più storie, vere.



Venerdì 23 luglio, Serata Spellbound Contemporary Ballet, con le coreografie di Mauro Astolfi e Marco Goecke, mentre martedì 27 luglio la rassegna si chiude con Animali da Bar, della Carrozzeria Orfeo, in cui sei personaggi strani, illusi e perdenti, provano a combattere, nonostante tutto, aggrappati ai loro piccoli squallidi sogni e ad una speranza che resiste troppo a lungo.



Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. Maggiori informazioni, immagini e scheda dei singoli spettacoli A QUESTO LINK.