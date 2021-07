La rinascita dell’Alta Langa

Il fitto programma che il poeta Romano Vola ha elaborato assieme all’ArtStudioLetizia per il rilancio turistico e culturale di Gorzegno e della Valle Bormida si è aperto il 26 giugno con l’inaugurazione della mostra internazionale di scultura contemporanea “Sulle Orme di Michelangelo”, curata da Giordano Berti e aperta fino al 5 settembre.

Lo stesso giorno è sono state poste le basi della sezione etnografica permanente del Nàsc - Museo delle Pietre Parlanti, con l’esposizione di manufatti in pietra della tradizione popolare dell’Alta Langa prestati dalla Ditta FPM di Monesiglio.

Il secondo week end si apre con nuove interessanti proposte.

Venerdì 2 Luglio, alle 21, di fronte alla Cappella di S. Martino, si svolge il secondo dei “Venerdì Green”. Argomento della serata: il paesaggio rurale tradizionale. Tre architetti, Adriano Paolella, Gloria Cerliani e Piero Dotta, dialogano sulle possibilità di recuperare gli edifici storici e rurali semiabbandonati che costellano tutta l’Alta Langa. L’abbandono è dovuto solo in parte allo spopolamento del territorio perché molto spesso i proprietari preferiscono costruirsi una dimora ex novo, nel timore di dover affrontare grandi spese. Purtroppo, pochi sanno che esiste la possibilità di accedere a contributi pubblici per finanziare interventi di restauro. Tra l’altro, nel caso di edifici di particolare valore storico i contributi possono arrivare a coprire fino al 90% delle spese. Di questo parleranno i tre architetti, oltre che della possibilità di recupero dei terrazzamenti a scopo produttivo.

Il programma di Gorzegno prosegue Sabato 3 Luglio. Alle 15 riprendono le visite guidate organizzate da Itinera “Fra i castelli della Bormida” (info 347.3156720).

Alle 19:30 da un momento gastronomico: “A Tavola coi Marchesi”, una grigliata dal sapore epico tra le pietre parlanti di Gorzegno (info 338.4752710).

Alle 21.30, in Piazza della Chiesa, viene messa in scena una commedia dialettale diretta e interpretata da Oscar Barile e Paolo Tibaldi: “Carvè”. È una specie di carnevale fuori tempo dove la maschera rispettabile dei personaggi, anziché nascondere la loro bassezza morale la mette in maggiore evidenza.

Domenica 4 Luglio, alle 10 del mattino, la Community Andé organizza “Alla scoperta dell'Alta Langa”, un trekking storico e naturalistico tra i boschi e le borgate di Gorzegno (info 328 2261388).