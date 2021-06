Un grande libro racconta la storia di Neive

“Neive. Un paese, la sua gente”: è questo il titolo di un libro importante che sarà presentato sabato 3 luglio alle ore 17.30 nell’Auditorium San Giuseppe a Borgonuovo. Dopo i saluti del sindaco Annalisa Ghella, a presentare il lavoro sarà Domenico Macco, con l’intervento di alcuni autori e collaboratori. Una fruttuosa collaborazione tra alcuni sindaci emeriti, dice la sindaca, tra cui Mauro Versio e Domenico Macco. Hanno poi contribuito diversi personaggi come il prof. Giuseppe Fenocchio con il figlio, Donato Bosca, Maria Teresa Cavallo, Gabriella Piccato e Federico Nannerini, solo per citarne alcuni.



Il libro, curato anche da Carla Boella per l’impaginazione, è frutto di una intensa e lunga collaborazione tra tante persone, un’idea nata diversi anni fa e che oggi si concretizza. Il paese di Neive ha così un nuovo prezioso strumento che racconta la sua storia, i suoi personaggi, i fatti e gli aneddoti che hanno costruito una memoria importante; un volume utile a conoscere il passato di un territorio e della sua gente, un’opera che trattiene tracce indelebili da ripercorrere e da lasciare alle nuove generazioni, perché non si perda di vista il grande cammino compiuto da questa comunità.