Un intenso programma giovedì 1 luglio al 'Nuovi Mondi' Festival: tre film, un aperitivo al tramonto e l'incontro con Roberto Vecchioni

Giovedì 1 luglio al 'Nuovi Mondi' Festival si prospetta un intenso programma:

Alle 16 a Valloriate/Campo Base la proiezione del film “The Valley” in concorso per la sezione 'Landscape' al 'Nuovi Mondi' Festival.

Al confine tra Italia e Francia, la popolazione della Valle di Roya è testimone delle sofferenze dei migranti e si adopera per fornire loro aiuto. Ma in Francia il trasporto o l'accoglienza di migranti privi di documenti è un reato penale: il documentario racconta le storie di persone comuni che lottano per mantenere un senso di moralità, impegnandosi a rimodellare le proprie leggi nazionali attraverso la disobbedienza civile.

Alle 17.15 sempre a Valloriate/Campo Base la proiezione del film “Diga” in concorso per la sezione 'World Culture'.

La pastorizia è una professione antica come il tempo. In un'epoca segnata dalla globalizzazione, alcune comunità continuano a custodire questo sapere prezioso. Tra loro c’è la famiglia Baldessari di Bellamonte, detti "Diga". Sono transumanti da quattro generazioni: in autunno lasciano la Val di Fiemme per cercare l’erba in pianura, ritornando solo a primavera. Ma per loro, al tempo del Covid, dell’iper-urbanizzazione e del ritorno dei grandi predatori, le regole del gioco sono cambiate.

Alle 18, ancora a Valloriate la proiezione in anteprima mondiale del film “Unsettled" in concorso per la sezione 'World Culture'.

Un adolescente è scappato dalla casa del padre tossicodipendente e costretto a vivere costantemente in un orfanotrofio. Cerca in ogni modo di trovare sua madre che non ha mai conosciuto. Non ha la carta d'identità e per lo stato non è nessuno.

Alle 19 a Valloriate - TOM & BEN NEWTON -

Aperitivo al tramonto al ritmo di blues con i gusti della Valle Stura.

The Netwon Family

Cresciuti a ritmo del blues paterno, i due fratelli Tom & Ben Newton fanno sognare il pubblico con un repertorio proposto da chi per tutta la vita se lo è sentito addosso a chi, ascoltando, si concederà un’emozione. Blues come dev’essere, non filologico: sofferto, sincero, amato e sperato.

Alle 21 per concludere la serata in bellezza, sempre a Valloriate, ci sarà l'incontro con Roberto Vecchioni, uno dei padri storici della canzone d'autore italiana.

Vecchioni presenterà il suo ultimo libro intitolato “Lezioni di volo e di atterraggio”, edito da Giulio Einaudi editore.

Si tratta dell'ultima fatica letteraria di Roberto Vecchioni: un viaggio letterario che si articola in 15 lezioni indirizzate ai suoi studenti di allora e a quelli di oggi, ma anche ai lettori disposti a scoprire man mano la meta e a perdersi in traiettorie mai scontate. Un viaggio appassionato, colto, ironico e originale di chi è cresciuto tra le parole e sa che, con quelle stesse parole, i suoi ragazzi affronteranno la vita. Roberto Vecchioni con le “Lezioni di volo e di atterraggio” ci offre un’altra, potentissima forma di verità.

Modererà l’incontro il giornalista Piero Dadone

Milanese, classe 1943, Roberto Vecchioni nel 2013 è stato candidato al Premio Nobel per la letteratura insieme a Dylan e Cohen. È l’unico artista ad aver vinto il Premio Tenco (1983), il Festivalbar (1992), il Festival di Sanremo (2011) e il Premio Mia Martini della critica (2011). L’ultimo album, “L’Infinito”, prodotto da DM Produzioni di Danilo Mancuso, ha vinto il “Disco d’Oro”, a soli due mesi dal lancio, con oltre 35 mila copie vendute (dato FIMI), nonostante la scelta in controtendenza di rinuncia delle piattaforme streaming e download.

Info e prenotazioni:

CAUSA COVID PER PARTECIPARE AGLI APPUNTAMENTI È OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE

www.nuovimondifestival.it • info@nuovimondifestival.it

Silvia Bongiovanni 339.5942570, Fabio Gianotti 333.2969262