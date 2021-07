Un sipario tra cielo e terra, grandi e piccini a teatro alla Cascina Marquet di Boves

Il Comune di Boves e la Compagnia Il Melarancio insieme per accogliere turisti e residenti sotto la Bisalta. Una rassegna di teatro con Compagnie che da varie parti d’Italia arrivano a Boves per raccontare storie e divertire grandi e piccoli.



Nella bellissima cornice di Cascina Marquet di Boves si svolgerà la rassegna “Un sipario tra cielo e terra, grandi e piccini a teatro”: tre spettacoli per tutti, per ricominciare a vivere insieme emozioni e divertimento. Il grande trionfo di Fagiolino, spettacolo di burattini, ci trascinerà a condividere le avventure di Fagiolino così come solo i burattini sanno fare, con “E venne la notte… storie di masche, servan e creature del mistero” scopriremo leggende e storie molto molto vicine a noi e con “Altolivello” dovremmo essere pronti a stupirci!!! Uno spettacolo senza parole e senza età che usa la tecnica del trasformismo e dell’illusionismo su trampoli.



Per informazioni www.melarancio.com