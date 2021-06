Un successo la gara di puzzle e i mercatini di San Giovanni a Cervasca

Un successo la prima edizione dei mercatini di San Giovanni e della gara di puzzle. Due eventi inediti che si sono tenuti a Cervasca sabato 26 e domenica 27 giugno e che hanno riscosso un'ottima partecipazione.

40 i partecipanti alla gara all'ultima tessera organizzata nella giornata di sabato per le vie del paese organizzato dall’associazione commercianti di Cervasca con la Pro Loco e il patrocinio del comune. 20 squadre a coppie dovevano completare un puzzle di 500 pezzi nel minor tempo possibile. La squadra vincitrice è riuscito a farlo in circa un ora.





Dopo la premiazione la Pro Loco di Cervasca ha preparato e distribuito un aperitivo e la “Ula al Furn” per Cicci da asporto presso il Bar Cetty.



E ancora grande è stata la partecipazioni l’indomani, domenica 27 giugno, per la prima edizione dei “Mercatini di San Giovanni” con oltre 100 bancarelle provenienti dalla provincia ma anche dalla Liguria, dal torinese, dall’astigiano, dall’alessandrino e dalla Lombardia.



Tantissimi i prodotti che si sono potuti trovare nelle bancarelle allestite su via Borgo San Dalmazzo, via Roma e piazza dottor Bernardi a partire dalle ore 9 e fino alle 19.



Per i più piccoli è stata allestita “Pompieropoli” con l’aperitivo sul “red carpet” adibito presso il Bounty Cafè.



Alle 10 taglio del nastro presente il sindaco Enzo Garnerone, con il sindaco dei ragazzi (a fine mandato) Fabrizio Pezzano e tutta l'amministrazione comunale. All'inaugurazione ha partecipato anche il presidente della provincia Federico Borgna, il presidente della Banca di Caraglio (che ha supportato l'evento) Livio Tomatis e il vice sindaco di Valgrana Gualtiero Ferreri.



“Nonostante il gran caldo – commenta il presidente dell’associazione dei commercianti cervaschesi Antonio Congera - l'evento è stato partecipato. Siamo molto soddisfatti per la riuscita di questa iniziativa che sa di ripartenza.”



Tutti gli eventi sono stati gestiti nel rispetto delle norme anti contagio.



"Cervasca è tornata a festeggiare dopo mesi difficili - commenta il sindaco Enzo Garnerone - Un successo andato oltre la ben più rosea previsione."