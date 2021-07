Il BNI monregalese spegne le sue prime quattro candeline

Il BNI (Business Network International) monregalese, compie quattro anni e spegne le candeline festeggiando i traguardi raggiunto in questi anni di attività e progettando diverse attività per i prossimi mesi.

Il BNI è un’organizzazione mondiale di imprenditori e professionisti che vogliono fare rete dandosi aiuto reciproco, creando opportunità gli uni per gli altri, per aumentare il loro giro d affari, costruendo relazioni significative e durature nel tempo.

“La filosofia che ci guida e contraddistingue è il “Givers gain”, ovvero dando per primi riceveremo, quindi il dare viene prima del ricevere - spiega l’avvocato di Mondovì Angela Figone, presidente a capo del comitato di gestione -. Alla base di tutto ciò c’è la fiducia reciproca orientata alla collaborazione e non alla competizione, che si instaura in tutti i Capitoli BNI, ovvero i gruppi di imprenditori e professionisti locali che in provincia di Cuneo sono 12 e contano oltre 500 persone”.

Il Capitolo Belvedere di Mondovi conta oltre 35 membri che in questi anni hanno saputo creare opportunità di lavoro sul territorio per oltre 12 milioni di euro e lo pone così tra iprimi in Italia per attività enumero di persone coinvolte.

“L’obiettivo di questo Capitolo è diventare un punto di riferimento dell’imprenditoria monregalese - precisa il presidente Angela Figone - contribuendo altresì alla crescita e alla formazione delle generazioni future, a cui si dedica il nostro movimento di restituzione “Business Voices” che ha come mission l’aiutare i ragazzi di oggi a diventare gli imprenditori di domani”.