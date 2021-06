E’ tornato in presenza il consiglio comunale a Fossano

Dopo diversi mesi, il consiglio comunale della città di Fossano torna in presenza, seppur con distanziamenti e divisori in plexiglas tra i componenti della seduta.

L’assemblea ha inizio con un punto della situazione contagi fatto dal sindaco Dario Tallone, che evidenzia come la città degli Acaja, a oggi, conta solo più 4 positivi al Covid-19. Soddisfazione anche riguardante l’operato del Governo che ha portato alla rimozione dell’obbligo di mascherina all’aperto. Il primo cittadino ha poi annunciato un’imminente cittadinanza onoraria per il generale Francesco Figliuolo, attuale commissario straordinario per l’emergenza Covid, comandante del gruppo militare fossanese negli anni 2004-2005.

Uno degli ordini del giorno del consiglio comunale è stata la costituzione di un nuovo gruppo consiliare denominato ‘Liste Civiche - Fossano Insieme’ frutto l’unione delle liste ‘Insieme per Fossano’ e ‘Fossano Cresce - Cortese Sindaco’. Approvata all’unanimità, la nuova formazione vede come capogruppo il consigliere Paolo Cortese; alla 1^ commissione finanze la consigliera Francesca Crosetti, alla 2^ commissione urbanistica Cortese, alla 3^ commissione settori produttivi Crosetti, alla 4^ commissione servizi sociali e scolastici Crosetti e alla 5^ commissione cultura Cortese.

Nel punto 5 è stata rafiticata la ‘Variazione d’urgenza numero 8 del Bilancio previsionale 2021/2023’ riguardante fondi (circa 11 mila euro) derivanti da un bando regionale vinto lo scorso anno. Il punto 6 riguardava l’adozione del PEF (prospetto economico-finanziario) relativo ai servizi rifiuri dell’anno 2021, si evidenzia un aumento dei costi del 1.6%; unanime il consenso anche in questo caso.

I punti 7 e 8 dell'ordine del giorno sono incentrati sulla tassa sui rifiuti (TARI). Deliberate modifiche riguardante l’aspetto economico-finanziario del ‘Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti’ così come è stata deliberata la nuova manovra finanziaria con tariffe riviste; le attribuzioni per utenze domestiche passano al 65% (attuale 59%), quelle non domestiche al 35% (ora 41%), un passo verso l’adeguamento alle norme statali.

Nel punto 9 l’assessore Angelo Lamberti ha presentato la variazione di bilancio numero 9, bilancio di previsione 2021-2023. Tra i punti principali la messa in sicurezza degli edifici scolastici e molto interventi Covid a sostegno logistico dei centri vaccinali. Su questo punto, a tema sicurezza urbana, si è acceso un dibattito tra il sindaco e l’assessore Rosita Serra.

I punti 10 e 11 hanno riguardato l’Azienda Speciale Multiservizi; la relazione del sindaco evidenzia il buon andamento delle 3 farmacie, con un forte incremento della farmacia 3 e un leggero decremento delle numero 1 e 2, così come la corretta gestione del parco cittadino. Inoltre si rimarca una forte riduzione dei compensi dettata dalla riduzione del personale dipendente e dall’utilizzo della cassa integrazione dettata dalla Pandemia. Per il punto 11 si è proceduto al voto segreto per l’Elezione Collegio dei Revisori dei Conti. Con 14 voti l’uno sono stati nominati il dottor Zoccola, la dottoressa Bruno, con 13 voti il dottor Giordano.

Ultimo punto trattato in giornata la variazione numero 2 al programma triennale 2021 - 2023 ed elenco annuale 2021 del lavori pubblici, riguardante le fognature acque bianche nel tratto tra via Torino, via Circonvallazione e via Ceresolia. Anche per questo ultimo punto delibera unanime e immediata eseguibilità.