Iscrizioni al corso serale per geometri che porta al diploma in soli 3 anni

Per i cantieri edili è boom, ma mancano diplomati e personale formato: l’Istituto tecnico per geometri di Cuneo fatica a tener dietro alle tante richieste provenienti dal mondo del lavoro. Bonus 110%, ristrutturazioni, nuovi cantieri sono tante le richieste che arrivano alla responsabile dell’orientamento dell’Istituto per geometri di Cuneo, prof.ssa Luisa Barutta ed al preside Carlo Garavagno.



Quest’anno si sono diplomati solamente 34 alunni, 17 della quinta B (con ben quattro con la votazione di 100/100, Alessia Bongiovanni, Cristian Delforno, Martina Giordano, Alice Landra), e 17 della quinta A (Marco Baudena, Francesco Bisotto, Giulia Gentili con 100/100), ma le richieste dal mondo del lavoro, aziende, studi professionali, anche dai tanti comuni della provincia di Cuneo, sono triplicate. E molti alunni non si fermano, ma proseguono gli studi in qualunque facoltà universitaria.



Intanto sono aperte le iscrizioni per il corso serale statale per geometri, che in soli tre anni consente di acquisire il diploma quinquennale con pari validità giuridica del corso diurno e libero accesso a qualunque facoltà universitaria ed alla professione di geometra previa effettuazione del praticantato e dell’esame di abilitazione alla professione.



Per favorire il rientro in formazione di chi avesse interrotto gli studi, anche di altri indirizzi, la normativa consente il riconoscimento dei crediti derivanti dalla frequenza di altri percorsi scolastici e lavorativi. Ciò consente in molti casi di non partire dal primo anno, ma da segmenti successivi, arrivando al diploma magari anche in soli due anni per chi ha superato il biennio dell’obbligo per esempio.



Per richiedere l’iscrizione al corso serale, è necessario inviare una mail di richiesta alla scuola a cnis02400g@istruzione.it specificando l’ultima classe frequentata con successo, la scolarità pregressa, dati anagrafici e numero di telefono a cui essere contattati.