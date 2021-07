Pioggia di premi per ragazzi del Liceo Musicale “Da Vinci” di Alba al Concorso Nazionale “Scuole in Musica” di Verona

Nonostante la clausura forzata di quest’anno i ragazzi e i professori del liceo Musicale Da Vinci di Alba non hanno mai interrotto la loro attività decidendo di partecipare ai concorsi se pure in modalità online.



Così è stato per il Concorso Nazionale “Scuole in Musica” di Verona tenutosi nel maggio scorso giunto alla V edizione e riservato a Scuole Primarie, Scuole Secondarie di I grado a Indirizzo Musicale, Scuole Secondari di I grado non a Indirizzo Musicale, a Licei Musicali e Coreutici e anche ​Istituti Superiori non a indirizzo musicale.



La Commissione Giudicatrice formata dal Direttore Artistico e dal Presidente del Concorso unitamente a docenti musicisti della Scuola Secondaria di I e II grado ha assegnato molti premi agli allievi del “Da Vinci”.



Ecco tutti i premiati:



I Premio

Coro del Liceo Musicale delle classi 2 e 3 AM – Laboratorio corale Prof. Sergio Daniele

Gloria Cagnazzo - Classe di Canto Prof. Sergio Daniele

Veronica Arrobio, Francesca Cavallotto, Francesca Matera - Classe di Clarinetto Prof. Luciano Pasquero

Thomas Insinga e Filippo Valsania - Classe di Percussioni Prof. Andrea Olivero



II Premio

Yasmine Salik - classe di Pianoforte Prof. Valter Protto

Stefania Ferrero - classe di Violino Prof.sa Magdalena Vasilescu

Raffaele Ardesia - classe di Canto Prof. Sergio Daniele

Matteo Borio - classe di Chitarra Prof.sa Nadia Conte

Francesca Matera - classe di Percussioni Prof. Andrea Olivero



III Premio

Martina Frolo, Cecilia De Ieso, Arianna Canata - Classe di Pianoforte Prof. Valter Protto

Cecilia Patria - Classe di Violoncello Prof. Marco Allocco

Anna Fiocchi - Classe di Violino Prof.sa Magdalena Vasilescu

Clara Smeriglio - Classe di Chitarra Prof.sa Nadia Conte





Un ringraziamento speciale al Prof. di tecnologia musicale Simone Longo e l’allievo Andrea Neri di 3AM che hanno curato le varie fasi di montaggio per la produzione del Video del Coro.