Lpm Bam Mondovì: il tecnico Matteo Bibo Solforati si presenta: "Voglio una squadra con entusiasmo, umile e che non molla mai!" (VIDEO)

Primo giorno di Matteo "Bibo" Solforati a Mondovì nelle vesti di nuovo allenatore della Lpm Bam Mondovì. In città per fare il punto con lo staff del Puma e per visionare gli impianti di gioco e di allenamento, il tecnico pesarese ha incontrato la stampa alla presenza del Direttore Sportivo Paolo Borello, del Team Manager Max Rubado e del responsabile Area Marketing Corrado Caviglia.

Un primo incontro "ravvicinato" in vista della prossima stagione agonistica che vedrà ai nastri di partenza una Lpm ambiziosa e pronta a competere per traguardi prestigiosi. Ecco la corposa intervista rilasciata ai nostri microfoni da Bibo Solforati: