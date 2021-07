Orgoglio italiano e braidese: Simona Di Dio Martello trionfa al mondiale ISKA Pro di Full Contact 59 kg

Simona Di Dio Martello, 25 anni, originaria di Bra, ha messo in bacheca il titolo mondiale ISKA Pro di Full Contact 59 kg, conquistato domenica 27 giugno a Saint Martin en Haut in Francia

Hai capito la ragazza? Meglio non farla arrabbiare altrimenti ti manda al tappeto. Stiamo parlando di Simona Di Dio Martello, 25 anni, originaria di Bra, che ha messo in bacheca il titolo mondiale ISKA Pro di Full Contact 59 kg, conquistato domenica 27 giugno a Saint Martin en Haut in Francia. Questo vuol dire che abbiamo una nuova campionessa iridata sotto la Zizzola.

L’atleta braidese, già medaglia d’oro al K1-open World Amateur Championships di Milano nel 2019, fa parte del CrossFit Mirafiori Kombat e si è presentata all’incontro con grande determinazione, battendo la padrona di casa, nonché detentrice della cintura, Emilie Machut.

Il suo coach Fabio Giannelli ha commentato lo straordinario risultato su Facebook: “Sulle note di Ennio Morricone, Simona è salita sul ring con una determinazione impeccabile. Consapevole di aver lavorato per mesi pensando solo al match. Abbiamo studiato i nostri avversari in maniera maniacale. Il risultato è stato gratificante nella sigla numero uno per la K1/kick boxing ISKA”.