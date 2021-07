Padel: bella prova della squadra di Dogliani alle finali regionali di Coppa Italia, ma non basta

Sfide serrate e coinvolgenti per una posta in palio altissima. Sabato 26 e domenica 27 giugno si sono svolte le finali regionali di Coppa Italia di padel.

Nella verde cornice del Gonetta Go di San Carlo Canavese si sono misurate anche due squadre della provincia di Cuneo, impegnate in questo evento con esiti diversi. La squadra I Leoni d’Egitto, del Tennis Club di Alba, capitanata da Karim El Nadoury, si è fermata agli ottavi di finale, superata dalla squadra Padel Village SSD 1 di Pianezza con il risultato 2-1.

Destino diverso per la squadra di Dogliani, capitanata dal braidese Federico Rosa, che ha sconfitto 2-1 nei quarti di finale la temibile Green Padel di Avigliana e in semifinale il team Pro Vercelli A di Vercelli per 3-0.