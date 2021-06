Tiro con l’Arco Il Piemonte conquista il Trofeo Pinocchio 2021

Non poteva esserci epilogo migliore, nonostante i brividi sull’ultima freccia, per la rappresentativa del Piemonte che conquista la Fase Nazionale 2021 del Trofeo Pinocchio “Memorial Odilia Coccato” andata in scena ad Abano Terme (PD).

E mai come in questa edizione, la vittoria ha un sapore e un valore decisamente particolare: questa era infatti la prima edizione dell’evento in memoria proprio della ex presidente piemontese Odilia Coccato, prematuramente scomparsa a novembre 2019, che tanto ha dato per il movimento giovanile piemontese e nazionale.

E così a distanza di due anni finalmente anche i giovani arcieri italiani sono tornati sulle linee di tiro per darsi battaglia nel torneo interamente a loro dedicato.

In virtù del regolamento 2021, rivisto a causa Covid, ogni delegazione regionale era composta da otto arcieri delle classi Ragazzi arco Olimpico (un maschile e un femminile), delle annate 2008, 2009, 2010 e 2011.

Al termine delle 48 frecce di gara è così il Piemonte a spuntarla con 3357 punti, davanti all’Emilia Romagna (3347) e al Veneto (3323).

Nell’ultima edizione, disputata a Venaria Reale (TO) nel 2019, la compagine regionale aveva ottenuto solamente il quinto posto; l’ultimo podio invece era del 2018 (2ª posizione), mentre l’ultima vittoria del Trofeo era stata addirittura nel 2012.

Nelle undici edizioni (dal 2010 a oggi) questa è la terza vittoria per il Piemonte che insegue il Veneto con il primato di cinque successi.

Ma, oltre alla classifica finale per Regioni (in gara 19 rappresentative su 21 totali), ci sono anche ben 3 podi individuali per le “maglie verdi”.

Tra le Ragazze 2011, Aurora Polizzi (Arcieri Varian) conquista il terzo posto con 396 punti. Per Aurora era la seconda gara in assoluto, dopo appena la fase regionale disputata a fine maggio ad Alpignano.

Bronzo anche per Giacomo Pino (DLF Alessandria), Ragazzi 2009, che chiude con 436 punti.

Conquista invece la seconda posizione Valentina Marengo (Arcieri della Quercia – Cantarana C5) nelle Ragazze 2008, con 448 punti.

Da citare però anche tutti gli altri risultati: Davide Roppa (Arcieri Varian), Ragazzi 2009, conclude in decima posizione (437 punti); settima posizione per Elisa Tallarico (Arcieri Varian) tra le Ragazze 2009 (417 punti); Giada Marengo (Arcieri della Quercia – Cantarana C5) è nona tra le Ragazze 2010 (375 punti); quinta posizione per Gabriele Protto (Arcieri Clarascum) tra i Ragazzi 2011 (448 punti, con solamente un oro in meno del quarto classificato); infine Cristian Sistopaolo (Oscar Oleggio Bellinzago) chiude in ottava posizione tra i Ragazzi 2011 (400 punti).

Un applauso ai 3 tecnici regionali, Marina Nicoletti, Claudio Morano e Fabio Rovai, con il supporto di MariaPia Martino e di Giacomo "Mimmo" Galano.

“Con un'altra ottima prestazione di squadra, il Piemonte ha portato a casa il Trofeo Pinocchio 2021, il più bel risultato che si potesse ottenere in onore di Odilia Coccato, che tanto si è spesa per questo evento”, commenta il presidente regionale Paolo Ferrero con in mano la coppa a fine gara.