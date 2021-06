Volley maschile - Finali Interregionali U19, buona la prima per Cuneo

Cuneo conquista il primo step delle Finali Interregionali Under 19, battendo per 3-0 la Stella Azzurra Malnate.

La Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo si aggiudica così il riposo mattutino ed affronterà la Colombo Volley Genova oggi pomeriggio alle ore 16.30, lasciando ai lombardi il primo confronto di giornata con i liguri.

In palio un solo pass per le Finali Nazionali Under 19 che si terranno a Fano, nelle Marche, dal 9 all’11 luglio.

Entrambi i match saranno trasmessi in Diretta sul canale YouTube Cuneo Volley TV -> www.youtube.com/c/CuneoVolleyTV e commentati dai coach Samanta Feula e Luca Peron.

Lo starting six di Cuneo: Trinchero palleggio, D’Amato opposto, Gjokicaj e Rainero centro, Chiapello e Vergnaghi schiacciatori; Bisotto (L). Nei primi due set i cuneesi conducono il gioco fin dai primi scambi, allungando e creando così un gap interessante e difficile da recuperare per gli avversari. Diverso l’andamento della terza frazione, dove una partenza un po’ più comoda dei biancoblù fa prendere fiducia a Malnate, che passa in vantaggio ed arriva per prima al set ball (23-24). Tuttavia i padroni di casa tirano fuori cuore e artigli; un punto dopo l’altro recuperano (24-24/25-25) ed infine l’attacco deciso di Chiapello sopra il muro lombardo che schizza a fondo campo dove nessuno riesce a recuperarlo e lo splendido muro di Falco sull’attacco di Ferrario, consegnano il set (27-25) e il match a Cuneo.

Coach Salomone al termine del confronto: «Molto bene per il risultato, peccato per il calo avuto nel terzo set. Nei primi due parziali non c’è stata partita, mentre nell’ultimo siamo stati bravi a restare lucidi sul finale e mettere giù i palloni che contavano. Domani affronteremo Genova, una squadra ben organizzata, dovremmo sfruttare al meglio il vantaggio del riposo mattutino».

Finali Interregionali (29/06/2021) – Under 19 maschile

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo – Stella Azzurra Malnate 3-0 (25-16/25-11/27-25)

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo: Trinchero, D’Amato, Rainero, Gjokicaj, Chiapello, Vergnaghi; Bisotto (L); Pellegrino, Cardona, Giordano, Falco. N.e. Rado, Agapitos, Bertolino (L2).I All.: Giorgio Salomone II All.: Daniele Vergnaghi