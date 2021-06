Fossano, Giro Donne: modifiche alla viabilità e nuove date per la raccolta rifiuti

Fossano si prepara alla partenza del Giro Rosa venerdì 2 luglio. L’evento comporta un’inevitabile modifica alla viabilità per la data in questione. Limitazioni anche per la sera del 1 luglio quando la città ospiterà la seconda serata di aperitivi in via Roma e la notte Rosa che prevede spettacoli sul palco di piazza Castello.

Le modifiche alla viabilità riguarderanno:

- divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati dalle ore 17.00 del 01/07/2021 alle ore 24.00 del 02/07/2021 sulle seguenti strade comunali: piazza Castello - via Cavour (nel tratto compreso tra viale Sacerdote e piazza Castello) - via Roma (tratto compreso tra via Marconi e piazza Bima);

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati dalle ore 08.00 alle ore 18.00 del 02/07/2021 sulle seguenti strade comunali: via Marconi - via Cesare Battisti (tratto compreso tra via Matteotti e via Marconi) - via Cuneo (tratto compreso tra via Marconi e via Mondovì) - via Mondovì (tratto compreso tra via Cuneo e inizio SS 28);

- divieto di transito dalle ore 12.00 alle ore 16.30 del 02/07/2021 in via Matteotti, via Merlo ed in ia Garneri (tratto compreso tra via del Bottonificio e piazza Dompé), via Cesare Battisti (tratto compreso tra via Matteotti e via Marconi), escluso residenti ed aventi diritto;

- istituzione del senso unico di marcia dalle ore 12.00 alle ore 16.30 del 02/07/2021 in via Pacchiotti (direzione di marcia via Cuneo - via Centallo), con contestuale obbligo di direzione a sinistra per i veicoli provenienti da via San Defendente e divieto di accesso per quelli provenienti da via Centallo;

- istituzione dell'obbligo di direzione a destra dalle ore 12.00 alle ore 16.30 del 02/07/2021 in via Bisalta per i veicoli provenienti dalla raccordo autostradale;

- istituzione dalle ore 12.00 alle ore 16.30 del 02/07/2021 del divieto di transito in via Circonvallazione all'intersenzione di quest'ultima strada con via Centallo, con l'obbligo di direzione a destra per i veicoli con massa superiore a 3,5 t. provenienti da Genola/Marene (eccezion fatta per le operazioni di carico scarico in via Nazario Sauro);

Modifiche anche del servizio di nettezza urbana e raccolta rifiuti nel centro storico:

- la raccolta di carta e indifferenziata viene spostata da venerdì 2 luglio a sabato 3 luglio; con la possibilità di esporre carte e indifferenziata venerdì sera

- la raccolta di cartone per gli esercizi commerciali non verrà effettuata venerdì 2 luglio mentre riprenderà regolarmente sabato 3 luglio. La modifica riguarderà non solo il centro storico, ma anche via Marconi e via Cuneo, lungo il tracciato del Giro.