Vaccinato alla Crosà Neira di Savigliano: "Tutto perfetto, continuate così"

Il 30 giugno ho avuto la fortuna di ricevere la prima dose del vaccino anticovid a Savigliano.

Desidero fare i complimenti al personale operativo nella somministrazione dei vaccini, dai numerosi volontari della Croce Rossa che ti accolgono tutti con un sorriso, al personale oss, infermieristico e medico, tutti preparati, ordinati ed efficaci.

Dai promemoria ricevuti tramite email ed sms alla telefonata di cortesia per chi magari è meno avvezzo alla tecnologia. Tutto è parte di un’organizzazione perfetta nel velocizzare e rendere più snello possibile un iter in realtà così complesso da gestire ed organizzare.

Potrà sembrare strano complimentarsi per qualcosa che, diciamocelo pure con serenità, dovrebbe funzionare di default, ma sono certo che un ringraziamento pubblico e sincero, soprattutto se meritato, non potrà che far piacere a chi da mesi lavora in prima linea per contrastare il virus, auspicando di fornire loro uno stimolo in più per tornare al lavoro il giorno dopo e sfoggiare lo stesso sorriso e la stessa professionalità anche di fronte all’ennesimo paziente brontolone.

Ultimo aspetto (sicuramente per importanza, ma lodevole per la città di Savigliano), una location perfetta dal punto di vista organizzativo e stupenda dal punto di vista emozionale. La sala polivalente della Crosà Neira riesce a rendere l’attesa più piacevole per chiunque, tanto che nemmeno gli aicmofobici si accorgeranno di aver ricevuto la propria dose.

Buon lavoro a tutti, continuate così.

Un vaccinato