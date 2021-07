Appello alla Regione di Fnaarc e Confcommercio: "Rimborsate il bollo auto agli agenti di commercio"

“Dopo l’intervento – afferma Arcangelo Galante, presidente del Sindacato Agenti e Rappresentanti di Commercio Fnaarc-Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – della Regione Lombardia a favore della categoria, stiamo interloquendo con gli Assessorati competenti del Piemonte, i quali hanno assicurato il massimo impegno per proporre un aiuto analogo per gli agenti e rappresentanti di commercio subalpini”.

L’auto è come l’ufficio, uno strumento di lavoro fondamentale. Con l’emergenza Covid gli agenti sono stati tra le categorie maggiormente penalizzate nello svolgimento della propria attività; l’aumento dei costi legati alla mobilità, i ricavi in discesa ed i sostegni governativi non del tutto sufficienti, un mix devastante che ha messo a rischio il lavoro di tanti agenti.

“Siamo coscienti – aggiunge Galante - degli sforzi già compiuti dalla Regione Piemonte per sopperire alle mancanze del governo centrale e sappiamo che verrà fatto tutto il possibile, considerando anche come i sistemi economici di Piemonte e Lombardia siano tra loro sempre più integrati ed in diretta concorrenza; ribadiamo che l’adozione di un provvedimento analogo nella nostra Regione rappresenterebbe un segnale di vicinanza e di aiuto concreto ad una categoria che finora è risultata costantemente esclusa dalle misure di sostegno nazionali”.