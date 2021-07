Bra: in visione gli atti di un Piano di recupero in via Provvidenza

Sono in pubblica visione a Bra gli atti relativi al Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente relativo agli immobili siti in via Provvidenza 24-26.



I documenti, pubblicati anche sul sito istituzionale www.comune.bra.cn.it (sull’Albo pretorio on line e sulla pagina dedicata all’Amministrazione Trasparente – sezione Pianificazione e Governo del Territorio - Strumenti Urbanistici Esecutivi), potranno essere consultati a partire da oggi, 1 luglio 2021, on line e all’albo pretorio oppure, esclusivamente previo appuntamento telefonico, all’ufficio Segreteria di palazzo civico (tel. 0172.438217 - dal lunedì al venerdì in orario 8.45 – 12.45) o al Comando di Polizia municipale (tel. 0172.413744 - sabato, domenica e festivi infrasettimanali dalle 9.30 alle 11.30) di via Moffa di Lisio.



A partire dall’1 agosto e fino al 30 agosto compreso, chiunque potrà presentare osservazioni di pubblico e generale interesse, indirizzandole all’Ufficio Segreteria e depositandole all’ufficio Protocollo del Comune (su appuntamento, tel. 0172.438326) o trasmettendole tramite PEC all’indirizzo comunebra@postecert.it. Per maggiori informazioni, contattare il Servizio comunale Urbanistica al numero 0172.438353 o, via mail, all’indirizzo urbanistica@comune.bra.cn.it.