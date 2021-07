Bra, terzo mandato per Roberta Comoglio alla guida dell’Arciconfraternita della Misericordia

Gioia ed emozione per Roberta Comoglio che ha ricevuto il terzo mandato alla guida dell’Arciconfraternita della Misericordia di Bra, riconoscimento più che mai meritato sul campo, soprattutto dopo un anno complicato dalla pandemia.

Conferma anche per Silvia Gullino come vice presidente in seno al nuovo direttivo eletto all’unanimità dall’assemblea dei Battuti Neri, che si è svolta lunedì 28 giugno nella chiesa di San Giovanni Battista Decollato.

La rosa è stata completata dalla nomina di Davide Berrino (consigliere anziano), Alberto Bielli (consigliere), Valentina Clerico (tesoriere) ed Antonio Rostagno (segretario), le cui cariche sono state attribuite mercoledì 30 giugno nel corso della prima riunione ufficiale. Resteranno in sella per cinque anni, ovvero sino al 30 giugno 2026.

Vivi apprezzamenti sono stati espressi per le opere di misericordia messe in atto, i restauri conservativi di statue e lampadari della chiesa e la custodia del patrimonio confraternale con l’istituzione dell’archivio storico.

In questo tempo sono stati fatti, inoltre, grandi sforzi, affinché la celebrazione della Messa prefestiva delle 17.30 avesse luogo, pur in un’annata particolare come quella attuale, che ha visto nuovamente annullare i riti della Settimana Santa, momento liturgico di forte intensità per i Battuti Neri.