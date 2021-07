A Mondovì sconti sulla TARI per le attività penalizzate dal lockdown e nuovo regolamento per i dehors

Novità a Mondovì per TARI e per dehors.

Sono stati approvati, infatti, i nuovi regolamenti, nel corso del consiglio comunale di Mondovì, tornato in presenza, dopo diversi mesi, presso il circolo ACLI del Borgato, nella serata di martedì 26 giugno, in una sessione "aperta" ai residenti del quartiere.

Le novità principali per la TARI, sempre da pagare in tre rate, sono le le scadenze così fissate: 30 settembre, 30 novembre e 31 gennaio dell'anno seguente.

In arrivo scontistiche per le aziende e le attività che sono state penalizzate dalle chiusure per l'emergenza covid: piscine, centri sociali e culturali, ricreativi, sale da ballo, discoteche, centre benessere, piscine, sale giochi, teatri, cinema servizi di somministrazione di cibi e bevande avranno una riduzione fino al 70%, mentre le attività commerciali al dettaglio e servizi alla persona fino al 50%. Le scontistiche verranno applicate in automatico dagli uffici comunali a seconda del codice ATECO. Niente Tassa Rifiuti sull'ampliamento dei dehors nel 2021.

E a proposito di dehors il consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento per l'installazione delle strutture esterne.

Tra le principali modifiche l'individuazione di tre tipologie di strutture, rispetto alle norme precedenti che prevedevano "installazioni di tavolini con coperture in telo, tende a sbalzo o ombrelloni".

Ora le strutture potranno essere anche: semichiusi (chiusi su tre lati con copertura in telo) o totalmente chiusi (con struttura leggera e copertura rigida), per queste due è prevista maggiore durata autorizzazione fino 4 anni per ammortizzare le spese, ma non saranno posizionabili nelle aree del centro storico; in questo caso sarà invece possibile usufruire di strutture chiuse a box (leggere e quasi trasparenti) da poter posizionare nel periodo da "Ognissanti a Pasqua" per un massimo di cinque mesi.

"Un'innovazione fortemente voluta dalla Amministrazione, sottoposta nei giorni scorsi all'As.Com cittadina, alla Ass. "La Funicolare" ed a Confartigianato per rafforzare la ripresa e per continuare ad agevolare la presenza di tanti visitatori e turisti" - precisano dal comune.

"Con il collega Mansuino - commenta Elio Tomatis, consigliere di maggioranza che si è occupato della stesura del nuovo Regolamento - abbiamo contribuito ad introdurre alcune innovazioni che abbiamo ritenuto utili per consolidare ciò che tutti stiamo osservando: la città è tornata a vivere, le persone escono ed apprezzano poter passare del tempo in città, i turisti ritornano. Ma tutto ciò va aiutato, va sostenuto ed è proprio quello che si propone il nuovo Regolamento".

Fra le principali novità, la possibilità di poter attrezzare i dehors anche nel periodo invernale.

"Dare continuità alle attività di somministrazione - spiega il Consigliere Mansuino - era uno degli obiettivi e riteniamo di averlo centrato: con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento i titolari potranno decidere di investire in questo senso".

"Ringraziamo l'assessore Carboni - concludono Tomatis e Mansuino - che ha coordinato i lavori relativi alla stesura del testo: ovviamente potranno essere apportate le migliorie che l'applicazione dovesse rivelare utili".