Distretti del Commercio: 20mila euro in arrivo dalla Regione per l’area Fossano, Savigliano e Terre della Pianura

Ottavo posto in graduatoria regionale per il Distretto del Commercio Fossano, Savigliano e delle Terre della Pianura che riceverà così un contributo di 20 mila euro (80% dei 25 mila richiesti).



Il totale del contributo regionale ammonta a quasi 500 mila che saranno distribuiti tra i diversi distretti.



Quello delle Terre di Pianura è composto da 12 comuni partecipanti : Benevagienna, Caramagna Piemonte, Cavallermaggiore, Fossano, Genola, Marene, Racconigi, Salmour, Sant’Albano Stura, Savigliano, Trinità e Centallo.



Capofila del progetto il Comune di Fossano. "È stato un grande lavoro di squadra - spiega il sindaco Dario Tallone -. tra comuni ed associazioni varie, sicuramente il nostro progetto è stato valutato tra i prioritari, proprio per il grande impegno per il rilancio dell'economia di territorio. Il contributo ci servirà per mettere in atto il progetto. Un grazie a tutti i tecnici, soprattutto all'architetto Elisabetta Prato dell'ufficio tecnico di Fossano, in quanto comune capofila. Ora passiamo dalle parole ai fatti".



12 comune e due Ascom hanno predisposto un progetto che intende poi guardare al futuro: “Meglio di così non poteva andare, siamo primi della provincia di Cuneo - commenta con soddisfazione il direttore Ascom di Savigliano Livio Raballo - In questo progetto è stato premiato il lavoro di squadra che stiamo cercando di fare come territorio. Dimostra che quando lavori fuori dai soliti schemi, fai squadra, i risultati arrivano. Questo è un primo aspetto di sostegno e ora si guarda al futuro siamo in prima fila per reperire le risorse che produrranno le ricadute sul nostro territorio, obiettivo finale questo”.



Il distretto è al primo posto a livello Cuneese, tutti gli altri distretti scivolano nella classifica e al momento non saranno finanziati: Alba-Bra al 30esimo posto, Valle Grana al 31esimo, valle Maira al 44esimo, area del DUC al 45esimo, Terre del Monviso al 53esimo, Unione Montana Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana, Alta Valle Bormida al 59esimo, Terre di Mezzo al 67esimo



L’acconto del 50% del contributo sarà erogato dalla Regione dietro richiesta e contestuale dichiarazione di avvio dell’attività progettuale da parte dell’Amministrazione capofila, il cui progetto sia stato ammesso a contributo.



Entro quattro mesi dalla comunicazione di ammissione a contributo, i soggetti beneficiari trasmetteranno agli uffici regionali competenti la documentazione per l’erogazione del saldo contributo.