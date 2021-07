Giacomo Galliano è il nuovo Coordinatore Giovani dei donatori di sangue della Fidas Monregalese

È Giacomo Galliano, 24 anni e originario di Niella Tanaro, il nuovo Coordinatore Giovani dei donatori di sangue dell’Avas-Fidas Monregalese.

La sua elezione si è svolta martedì 30 giugno, in occasione dell’assemblea giovani, dove è stato votato all’unanimità subentrando ad Andrea Michelotti, dopo la naturale scadenza del suo mandato.

“Sono felice per la elezione di Giacomo - spiega Mauro Benedetto, Presidente della Fidas Monregalese - è un ragazzo brillante e capace che saprà ben condurre il Gruppo giovani. Nel nostro sodalizio, è ormai dato certo che dal 2015 i giovani si siano ricavati con merito un grande spazio operando in un contesto pressoché autonomo ma sempre legato ai principi che regolano la promozione del dono. Un segno tangibile di questa maturazione è il grande numero di ragazzi e ragazze che ricoprono cariche importanti in seno alla associazione. Ciò poteva avvenire solamente per merito o capacità che sono stati dimostrati ampiamente sul campo. La componente giovane - conclude il Presidente - è una risorsa indispensabile per innestare nuove idee ma diventa fondamentale per garantire rinnovamento e futuro per FIDAS Monregalese”.

Giacomo Galliano è studente di ingegneria informatica al Politecnico di Torino e nell’ambito dell’Associazione era già stato eletto nel Consiglio direttivo, occupandosi nello specifico della gestione della pagina Twitter e ora toccherà a lui a guidare i giovani donatori di sangue per i prossimi due anni. “Sono molto felice - spiega Giacomo Galliano, nuovo Coordinatore dei Giovani della Fidas Monregalese - di questo incarico e spero di potermi presto mettere in gioco. Ho donato il sangue per molti anni ma da pochi sono diventato volontario attivo e ora spero di poter sfruttare il periodo di riaperture per conoscere meglio il gruppo e cominciare a pensare alle future iniziative di sensibilizzazione”.