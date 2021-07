In Granda tornano i banchetti per le firme per il referendum sull'eutanasia legale

Si intensificano i banchetti di raccolta firme per il referendum per l'entusiasta legale. Nei prossimi giorni sarà possibile firmare a Cuneo, in corso Dante il 3 e il 4 luglio dalle 17 alle 19.30, a Savigliano in Piazza del Popolo, angolo Via Alfieri, domenica 4 luglio dalle 10 alle 20 e martedì 6 luglio, sempre a Cuneo, in via Roma angolo piazza Galiberti.

Ad ora si contano 530 firme solo nei 3 banchetti cuneesi, un ottimo risultato che fa ben sperare al traguardo fissato per settembre di 500000 adesioni su tutto il territorio italiano.