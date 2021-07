Inaugurato il monumento all’infermiere nel giardino dell’ospedale

E’ stato inaugurato oggi il monumento all’infermiere nel giardino dell’ospedale, dove si trovano la residenza sanitaria assistenziale per anziani non autosufficienti e l’hospice dell’Asl Cn1.



L’opera è stata realizzata dal buschese Stefano Grassini che ha voluto così esprimere il profondo senso di gratitudine per il lavoro svolto da questi professionisti nella battaglia contro il Covid. Il monumento è donato alla Città di Busca e dedicato all’Ordine delle professioni infermieristiche di Cuneo. Realizzato con tre diversi tipi di pietra, per un peso di 25 quintali.



La collocazione ideale nei pressi dell’Ospedale, di fronte a piazza Regina Margherita, è risultata ideale all’autore in quanto buschese e anche perché Busca è conosciuta anche per la professionalità ed umanità del personale sanitario dell’Hospice.



Alle cerimonia era presente il sindaco, Marco Gallo, con diversi amministratori comunali, il presidente dell'ospedale di Busca, Tommaso Alfieri, e i vertici dell’ordine professionale nazionale e locale. Hanno portato la loro testimonianza infermieri e pazienti Covid guariti, suscitando grande commozione. Letto al pubblico un messaggio del ministro della Salute Roberto Speranza di ringraziamento per l'inziativa.



“Giusto – dice il sindaco - rendere omaggio a questa categoria, che tanto ha dato e dà sempre e soprattutto in questa pandemia. Un grazie più che sentito al concittadino Grassini, che ha concretizzato con un’opera simbolica davvero significativa il sentimento di tutti noi. Grazie a lui anche per aver scelto Busca e il suo ospedale, sede nello stesso tempo storica e d’avanguardia di un presidio sanitario e socio-sanitario di grande professionalità, come luogo d’accoglienza della sua creazione”.