La panchina dell'Unicorno a Torre Mondovì conquista anche l'attrice Imma Pirone

La panchina dell'unicorno di Torre Mondovì conquista anche la nota attrice Imma Pirone, interprete della bella Clara della fiction Rai "Un posto al Sole".

Nativa di Torre del Greco e cresciuta a Campobasso, fin da giovanissima Imma prova a imporsi nel mondo dello spettacolo, fino ad ottenere il titolo di Miss Rocchetta Bellezza Molise, concorso che le permette nel 2010 a partecipare alle selezioni di Miss Italia.

Nel 2013 entra a far parte del cast di "Un Posto al Sole", inizialmente come figurante ma le sue doti le valgono in breve tempo maggior risalto ed in poche stagioni si impone come figura molto importante all’interno della soap opera.

Il ruolo le ha dato una certa popolarità, al punto che prende parte, sempre come attrice a diversi video musicali.

In questi giorni è stato realizzato un ferro di unicorno, dedicato proprio a lei che, contattata da Marco Dardo, è rimasta affascinata dalla panchina e ha commentato: "Ciao Marco, grazie mille. È molto bello! Spero mi possa essere di buon auspicio! Un abbraccio forte."

"Grande soddisfazione per il gruppo di "Torre c'é" - spiega Marco Dardo, ideatore del progetto - "Uno stimolo in più per proseguire con entusiasmo e divertimento nel proporre nuove iniziative.