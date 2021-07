"Situazione inaccettabile nelle valli Vermenagna e Roya: servono più corse!"

Ha scritto al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e al consiglio regionale Wanda Giordanengo, cuneese di Robilante e prima firmataria della petizione sull'emergenza del trasporto pubblico nelle valli Vermenagna e Roya, per portare alla loro attenzione le problematiche delle due aree a otto mesi di distanza dallo scatenarsi della tempesta Alex.

Mesi che non hanno visto scomparire i danni causati dalla calamità naturale, che "sono ancora ingenti non solo a livello idrogeologico ma soprattutto a livello infrastrutturale" si legge nella lettera.



"Dal 2 ottobre 2020 non esiste più un collegamento viario tra il basso Piemonte e il dipartimento della Costa Azzurra, e le prospettive di ripristino non sono affatto incoraggianti - scrive Giordanengo - . La storica ferrovia Cuneo‐Ventimiglia‐Nizza è solo parzialmente percorribile: il treno interrompe la propria corsa nel Comune di Breil‐sur‐Roya, non essendo ancora iniziati i lavori di ripristino della linea tra il confine francese in località Piena e Olivetta San Michele".



"Occorre ricordare che la ferrovia, da anni oggetto di tagli al numero di corse e infrastrutturali, sta dimostrando la sua importanza strategica. In primis è stato per parecchi mesi l’unico modo per gli abitanti di Tende e Saint Dalmas de Tende di uscire dal completo isolamento; in secondo luogo, attualmente e chissà per quanti anni ancora, rimane l’unico mezzo di trasporto che permette ai cittadini di circolare da una parte all’altra del Colle di Tenda".



"È importante a tal riguardo ricordare che i territori della valle Vermenagna e della Roya sono da sempre interdipendenti - prosegue la lettera - . La conformità geografica del territorio montano e le vicende storiche non hanno impedito un perpetuo legame tra le persone a livello di tradizioni, costumi ma soprattutto economico. Ed è stato soprattutto l’interscambio economico adessere stato reciso a seguito della tempesta Alex. Le popolazioni delle due valli in questi mesi si sono aiutate vicendevolmente ma il supporto morale e psicologico da solo non può rimettere in piedi l’economia di queste due valli".



Secondo Giordanengo risulta quindi necessario un intervento strutturale che realizzi un collegamento ferroviario dignitosi e che non renda più lungo il tragitto Cuneo-Ventimiglia rispetto a quello Torino-Roma.



Le due attuali corse di treni Cuneo‐Breil‐sur‐Roya, da un lato a causa del limitato numero ed inoltre per l’assenza di un calcolo delle coincidenze da Tenda per Ventimiglia/Nizza, non permettono alle popolazioni delle due valli di spostarsi. Giordanengo fa alcuni esempi: "Presso l’Ospedale di Tenda, prima della tempesta Alex, lavoravano circa 50 dipendenti italiani residenti in valle Vermenagna e nei comuni limitrofi a Cuneo. A seguito degli eventi calamitosi sette dipendenti hanno dato le dimissioni. Un soggetto che il lunedì ha il turno dalle 7 alle 19, deve recarsi a Tenda la domenica prendendo il treno che parte da Cuneo alle ore 14:42 con arrivo a Tenda alle ore 15:45, e prenderà servizio solamente alle ore 7 del mattino successivo. Ciò significa che, se tra un turno e l’altro dovesse avere un giorno di riposo, sarebbe impossibile per lui o lei rientrare presso la propria abitazione. Inoltre chi lavora con un part‐time orizzontale è obbligato a restare tutta la settimana a Tenda senza la possibilità di far rientro presso la propria abitazione per appena quattro ore di lavoro al giorno".

"La stessa difficoltà si riscontra nella direzione Tenda‐Cuneo - prosegue Giordanengo - , in quanto con sole due corse al giorno è molto complesso riuscire a venire a far la spesa ed usufruire di altri servizi (parrucchiere, estetista, negozi di abbigliamento, mercato del martedì a Cuneo) come erano soliti fare i tendaschi. Tutto ciò ha creato danni di non poca rilevanza all’economia di tutta la valle Vermenagna (ma anche di Borgo San Dalmazzo e di Cuneo) già duramente compromessa dal Covid e dall’alluvione".



"Questa situazione non è accettabile! La popolazione della valle Vermenagna ha diritto a un servizio pubblico adeguato alle esigenze del territorio. Le popolazioni delle valli Vermenagna e Roya hanno bisogno di risposte, di certezze per il futuro: si richiede pertanto che il consiglio Regionale e l’assessorato ai Trasporti prendano in considerazione la proposta di far proseguire alcune corse di treni da Limone a Tenda e/o Breil‐sur‐Roya e viceversa, con corrispondente bus tra Breil‐sur‐Roya e Ventimiglia".

Il "Comitato Ferrovie locali" e il "Comitato Amici della Ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza", sostenitori della petizione (che ha raccolto 1130 firme in soli 15 giorni, ndr), si sono occupati di individuare e calcolare proposte di proseguimento per mantenere le coincidenze già esistenti per Ventimiglia/Nizza e per Torino, senza che le persone per raggiungere Ventimiglia debbano attendere fino a cinque ore in stazione a Breil‐sur‐Roya (visibili nel PDF scaricabile qui sotto).

"Occorre essere onesti e pragmatici: il ripristino della circolazione viaria richiederà anni se non decenni di lavori - prosegue Giordanengo - . E’ pertanto necessario sin da ora sfruttare la linea ferroviaria quale unico mezzo di trasporto che negli anni a venire permetterà alla popolazione delle due Valli di potersi spostare e di continuare a vivere quell’interdipendenza che da sempre le lega e fin da ora di alleggerire il traffico stradale quando sarà ripristinato".