Certificazione COVID digitale dell’UE - EU digital COVID certificate

Il certificato COVID digitale dell'UE agevolerà la libera circolazione sicura dei cittadini nell'UE durante la pandemia di COVID-19. Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 sarà valida come EU digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell’area Schengen.

Potrà essere richiesta per partecipare a eventi pubblici, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione".

Un certificato COVID digitale dell'UE è una prova digitale attestante che una persona:

è stata vaccinata contro la patologia da COVID-19

ha ottenuto un risultato negativo al test

è guarita dalla patologia.

La versione digitale del certificato può essere salvata su un dispositivo mobile. I cittadini possono inoltre richiedere una versione cartacea. Entrambe le versioni disporranno di un codice QR contenente le informazioni essenziali e di una firma digitale per garantire l'autenticità del certificato.

I cittadini che non sono ancora vaccinati potranno recarsi in un altro paese dell'UE, in quanto il certificato COVID digitale dell'UE fornirà anche prova dei risultati dei test, che spesso sono richiesti nell'ambito delle restrizioni sanitarie vigenti.