Brazilian Ju Jitsu: Evolution Gym di Mondovì, due atleti diventano cintura nera

Dopo tantissimi mesi di chiusura forzata causa Covid 19 la ssd Evolution Gym di Mondovi, in particolare la sua sezione sportiva composta dagli atleti del Predator team, ha potuto organizzare nuovamente un seminario di Brazilian Ju Jitsu con il Maestro Octavio Couto Ratinho, cintura nera sesto grado della dolce Arte.

In occasione di questo incontro il prestigioso Maestro internazionale ha conferito il livello di cintura nera di Primo grado di Brazilian Ju Jitsu ai due atleti monregalesi Francesco Bono e Luca Marini.

Davvero un orgoglio per la palestra Monregalese poter annoverare ben due cinture nere graduate di Brasilian Ju Jitsu in quanto sono veramente poche in Italia le cinture nere che possono vantare questo titolo. È ripresa dunque nel migliore dei modi, con grande orgoglio e soddisfazione per tutta la Evolution Gym l'attività sportiva ed anche, come sempre, la formazione dei suoi prestigiosi insegnanti.