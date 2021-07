Calcio giovanile: Monregale, venerdì 2 luglio "open day" aperto a tutti

Monregale calcio organizza un open day dedicato all’attività agonistica del Settore giovanile.

Presso il Centro sportivo Monregale (corso Francia 10, Mondovì) si organizzerà un’iniziativa gratuita e a libera partecipazione per tutti: sarà sufficiente portare con sé il certificato medico in corso di validità e le scarpe da calcio; la società fornirà le divise da gioco.

In ottemperanza alle linee guida sulla pandemia, sarà possibile utilizzare spogliatoi e docce. L’appuntamento è per venerdì 2 luglio: il ritrovo è alle ore 17.30 per le annate 2007 e 2008; e alle ore 18.30 per le annate 2005 e 2006. Info: 347 4334363 (Roberto Aimo, responsabile Settore giovanile).