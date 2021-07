Calcio, Serie D: Bra, ufficializzate le prime conferme per la stagione 21\22

La dirigenza dell' A.C.Bra ha iniziato a lavorare per costruire la rosa che affronterà il campionato di Serie D 21\22, come annunciato nei giorni scorsi con mister Roberto Floris in panchina.

Ufficializzate le prime conferme, per la precisione otto.

LA NOTA UFFICIALE DELL' A C BRA

Oggi, 1° luglio, inizia ufficialmente la stagione sportiva 2021/2022.E proprio per la nuova annata, il club giallorosso comunica le prime 8 conferme per il roster della Serie D:

- Alessandro Rossi, capitano e difensore classe 1994;

- Paolo Guerci, portiere classe 1993;

- Cristian Tos, difensore classe 1988;

- Filippo Olivero, difensore classe 2001;

- Stefano Capellupo, centrocampista classe 1988;

- Stefano Tuzza, centrocampista classe 1998;

- Luca Marchisone, esterno offensivo classe 2001;

- Alessio Sia, centrocampista classe 2002.

L'A.C. Bra "aspetterà" il tempo necessario per poter rivedere in campo il capitano "Lillo" Rossi e Olivero, dopo la convalescenza dai rispettivi infortuni!