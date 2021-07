Ciclismo femminile: Racconigi Cycling Team a caccia del titolo tricolore Junior

Il mese di luglio si apre con un doppio impegno agonistico per il Racconigi Cycling Team.

Nella mattinata di sabato 3 la formazione di patron Silvio Traversa schiererà ai nastri di partenza della “Coppa Fiera di Comeana - Giornata Rosa”, le due under al primo anno di categoria Rachele Bonzanini e Monia Garavaglia. La manifestazione, riservata alla categoria donne open, si disputerà nel cuore di Comeana (PO), con partenza ed arrivo fissati in via Rossini. 87 i chilometri totali che le atlete in gara dovranno affrontare, con partenza ufficiosa alle ore 9:30.

Domenica 4 luglio le ragazze del team manager Claudio Vassallo, dirette in ammiraglia dall'esperto tecnico Roberto De Filippo, andranno a caccia del titolo di campionessa italiana riservato alla categoria donne junior. La maglia bianco-rossa del team piemontese sarà difesa da Valentina Basilico, già campionessa italiana su strada tra le allieve e reduce da due podi consecutivi colti sulle strade di Parabiago (MI) e di Martellago (VE), Matilde Beltrami, Benedetta Brafa, Matilde Ceriello e Camilla Marzanati. La prova tricolore prenderà il via alle ore 10:00 in punto da Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia. Il percorso di gara misura in totale 80,1 chilometri. Dopo un breve tratto di trasferimento dalla zona di punzonatura a Corso Italia, verrà dato il via ufficiale. Le ragazze dovranno affrontare quattro giri di un circuito che però si differenzierà nel finale. Comune rimane la parte che prevede i passaggi dalle località di Montecchio, Sacca, Esine, l’attraversamento di Piancogno, quindi il bivio di Erbanno dove inizialmente si sale da via Argilla, via Panoramica e via Colture. Segue la breve discesa e la curva a U di Via Zanardelli che concludono la prima tornata in Via Repubblica. Il secondo giro ripete lo stesso percorso. Nel terzo e quarto giro, viene inserita la variante dopo il bivio di Erbanno: anziché proseguire per Via Panoramica, si salirà dal breve ma ripido Muro di Cornaleto, per concludere dopo l’ultima discesa transitando da Via De Gasperi, Via Cadeo, Via Roccole, quindi sotto lo striscione d’arrivo di Corso Italia che incoronerà la nuova campionessa nazionale.

La società piemontese, infine, rivolge i migliori auguri all'astigiana Matilde Vitillo. La talentuosa atleta di Frinco, cresciuta nel vivaio del Racconigi Cycling Team fino alla stagione 2020, si appresta a partecipare alla nuova edizione del “Giro d'Italia Donne”, la più lunga e prestigiosa gara a tappe del panorama ciclistico internazionale.

LINE UP “COPPA FIERA DI COMEANA OPEN - GIORNATA ROSA” A COMEANA (PO):

- Rachele Bonzanini (Elite, 20 Ottobre 2002)

- Monia Garavaglia (Elite, 28 Novembre 2002)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo

DS: Roberto De Filippo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

LINE UP “CAMPIONATO ITALIANO DONNE JUNIOR” A DARFO BOARIO TERME (BS):

- Valentina Basilico (Junior II° Anno, 17 Aprile 2003)

- Matilde Beltrami (Junior II° Anno, 25 Febbraio 2003)

- Benedetta Brafa (Junior I° Anno, 2 Novembre 2004)

- Matilde Ceriello (Junior I° Anno, 21 Giugno 2004)

- Camilla Marzanati (Junior I° Anno, 29 Gennaio 2004)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo

DS: Roberto De Filippo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo