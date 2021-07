Cuneo, presentate le 24 squadre che prenderanno parte al Giro d'Italia Donne 2021 (FOTO e VIDEO)

Il conto alla rovescia sta per terminare: le strade della provincia cuneese si preparano a vivere le emozioni del Giro d'Italia Donne 2021.

Territorio della Granda teatro privilegiato delle prime fasi della manifestazione con la cronometro a squadre Fossano-Cuneo (venerdì) e la Boves-Prato Nevoso (sabato).

Un gustoso antipasto ha preceduto le tappe iniziali del Giro. A Cuneo, nello specifico in Via Roma, si è svolta la presentazione ufficiale delle 24 squadre in gara, per un totale di 144 atlete.

Le migliori interpreti del ciclismo femminile nazionale e internazionale sono pronte a darsi battaglia. Al via anche la cuneese Erica Magnaldi, atleta della Ceratizit Wnt Pro Cycling.

Al termine della presentazione spazio alla comicità con lo spettacolo di Claudio Lauretta.