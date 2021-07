Ginnastica: ASD Team Cuneo sfiora il podio ai Nazionali di Squadra (FOTO)

Si sono svolti, a Rimini, i Campionati Italiani Silver della Federazione Ginnastica d’Italia.

La Asd Team Cuneo ha partecipato con ben sei squadre, ottenendo ottimi risultati.

La prima squadra a scendere in pedana è stata quella composta dalle ginnaste più giovani, alla loro prima esperienza di gara nazionale. Per la categoria Allieve 1 al corpo libero, la squadra formata da Marianna Catti, Alessia Mattio, Beatrice Polito, Viola Polito e Giorgia Rignon, si è posizionata a metà classifica su oltre 200 partecipanti, eseguendo l’esercizio in maniera determinata.

La squadra delle Allieve 2 formata da Alessandra Crida, Syria Gadaleta, Penelope Porto, Nicole Roggero ed Elisabetta Rovera si è classificata quarta, a pochi centesimi di punto dal podio, migliorando di ben dieci posizioni rispetto alla qualificazione.

Successivamente nella categoria LC Base Open con l’attrezzo palla, la Team Cuneo ha schierato due squadre.

La junior formata da Marta Botta, Chiara Gerbaldo, Vittoria Lucchino, Annalisa Marcellino, Arianna Meineri e Carlotta Pantaleo ha dovuto affrontare la forte emozione da prestazione che le è costata qualche imprecisione nell’esecuzione dell’intero esercizio alle sei palle, facendole scivolare a metà classifica su 150 partecipanti. La senior, invece, formata da Martina Isoardi, Marta Spiridione e Viale Fabiana ha eseguito l’esercizio con qualche sbavatura, ma che le ha viste posizionarsi tra le migliori 50 squadre d’Italia.

Per l’esercizio di coppia palla e cerchio (junior LB), le ginnaste Roggero Martina ed Isabel Spada hanno condotto una gara brillante, classificandosi al trentesimo posto su oltre 100 coppie.

Infine, per la categoria LD Mista, hanno concluso la competizione le ginnaste più esperte: Eleonora Ferrero, Giulia Forneris, Elena Renda, Viktoriia Steshenko e Ginevra Vespier hanno dovuto affrontare qualche errore di troppo nell’esercizio ai cerchi e palle classificandosi decime, scivolando di ben sette posizioni rispetto alla qualificazione.

Le insegnanti Marzia Russo, Alice Gollè, Julianna Berro e Giulia Milano sono molto soddisfatte delle loro atlete e dei loro miglioramenti in gara. Ora un po' di riposo e pronte a rientrare in palestra nelle prossime settimane!