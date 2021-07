OCR Fossano: ultime gare di preparazione alla Spartan Race 2021

Per i ragazzi dell' OCR Fossano continua la preparazione in vista della stagione di gare Spartan Race che si aprirà ufficialmente a Maggiora, in provincia di Novara, il prossimo 11 Luglio.

Negli scorsi week end si sono cimentati in due gare Ocr molto impegnative; Elio Di Ciuccio il 13 Giugno ha partecipato alla ‘Hannibal’s Crossing’ svoltasi a Chiusi della Verna, una gara di 11 km e 600 metri di dislivello con ostacoli molto simili a una Spartan, alla quale hanno partecipato piu' di 300 atleti. Elio si è ben comportato finendo sesto di categoria ma purtroppo ha commesso un errore di troppo sugli ostacoli venendo estromesso dalla classifica ufficiale.

Invece Matias Pucci ha partecipato domenica 20 Giugno all' ‘Inferno Alp’ tenutasi a Prato Nevoso, una gara sempre di 11 km con più di 500 metri di dislivello, con ostacoli molto impegnativi e con più di 250 iscritti nella categoria PRO, ben figurando soprattutto sugli ostacoli e concludendo quindicesimo nella sua fascia d'età.

"Sono state due gare molto interessanti, anche dal punto di vista tecnico e organizzate molto bene - dichiarano i ragazzi dell’OCR Fossano - per noi questa è tutta esperienza in vista finalmente dell'inizio della stagione delle Spartan Race, non vediamo l'ora di iniziare!"