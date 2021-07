A Monasterolo di Savigliano, John Aimo incanta i più piccoli con la sua mongolfiera (FOTO)

Una colorata sorpresa per i bambini che frequentano l’estate ragazzi di Monasterolo di Savigliano.

Il tema di quest'anno è infatti il "Viaggio in Mongolfiera" e per arricchire il loro percorso è venuto a trovarli il precursore dei viaggi in mongolfiera in Italia John Aimo.

Una volta atterrato con la sua mongolfiera multicolore, Aimo ha spiegato ai giovanissii come funziona e come la prepara per il volo.

"Ringrazio Aimo per la visita ai bambini dell'estate ragazzi che hanno potuto ammirare dal vivo una mongolfiera, si sono divertiti tantissimo. Un'esperienza unica di cui conserveranno certo un bellissimo ricordo" commenta il sindaco Giorgio Alberione.