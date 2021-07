Per i più piccoli: la storia del sentiero delle Rane a Valgrana (VIDEO)

Fra campi di grano e alberi da frutto, chiesette e antiche cappelle della bassa Valgrana, si sviluppa il sentiero delle Rane. Un percorso adatto agli adulti e ai più piccoli, ideale per le famiglie, realizzato dal nuovo gruppo di volontari Sentieri Valgranesi in collaborazione con il Comune di Valgrana e la Curnis Autabike.



Il totale complessivo del tracciato ad anello è di 8,5 chilometri su terreno battuto con difficoltà (T) turistico, dislivello di 80 metri, percorribile a piedi e in MTB. La partenza è dagli impianti sportivi comunali dove, insieme alla piazza di ingresso del paese ed a piazza Galimberti, si possono trovare le indicazioni grafiche e il QR code, oltre i segnavia di colore verde a forma di rana.



Per chi desidera una veduta più appagante è possibile raggiungere il punto panoramico "Crus de Palu" dove si trova la panchina arcobaleno della resilienza. Le indicazioni si trovano all’altezza della Borgata Biut oppure continuando verso Montemale dopo la terza curva vicino ad un pilone votivo.



Si consiglia di percorrere il sentiero portando con sé una borraccia con acqua e indossare scarpe e abbigliamento sportivo adatto. La storia del sentiero raccontata ai nostri microfoni da Gualtiero Ferreri, vice sindaco di Valgrana e capogruppo dei Sentieri Valgranesi.