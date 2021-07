Visita a tre meravigliosi affreschi del Roero: a Guarene, Castagnito e Castellinaldo

Continuano le aperture con formula gratuita proposte dai Sentieri dei Frescanti. L'open day di domenica 4 luglio, offre la possibilità di visitare dalle ore 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 18 con ingresso gratuito, tre meravigliosi affreschi del Roero che si trovano a nei comuni di Guarene, Castagnito e Castellinaldo.

I beni artistici sono anche raggiungibili percorrendo il sentiero dell'Acino dell'Ecomuseo delle Rocche del Roero: tracciato che valorizza le campagne coltivate a vigneto e frutteto. Dai vigneti dei crinali panoramici vengono prodotti i grandi vini del territorio: il Roero d.o.c.g e Il Roero Arneis d.o.c.g.



- Chiesa della SS. Annunziata Guarene - Maestosi affreschi settecenteschi che giocano con le prospettive, per sedurre lo sguardo in una vertigine di finte architetture

- Cappella di San Bernardo Castagnito - Un affresco che cela un enigma irrisolto, in una piccola e preziosa cappella barocca

- Cappella di San Servasio Castellinaldo - Due deliziosi cicli di affreschi cinquecenteschi in una cappella sulla sommità di una collina da cui si può godere un magnifico panorama



Informazioni sul percorso del sentiero dell’Acino: https://www.ecomuseodellerocche.it/.../sentiero-dell-acino.



Per scoprire di più sugli affreschi che si trovano durante l’open day, visitare il sito: https://www.sentierideifrescanti.it/.