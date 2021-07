Anche a Mondovì l'hub vaccinale di Confindustria Cuneo dedicato alle aziende [VIDEO]

Un altro passo importante per la campagna vaccinale. Da oggi, venerdì 2 luglio, il centro allestito presso i locali dell'ex Valauto a Mondovì diventa ha anche un hub dedicato ai dipendenti delle aziende associate a Confindustria Cuneo e ai loro familiari.

"Oggi è un giorno importante per Confindustria Cuneo e per la città di Mondovì perché inauguriamo l'hub vaccinale per le aziende private" - ha spiegato Giuliana Cirio, Direttore di Confindustria Cuneo - "e lo facciamo nei locali messi a disposizione per la campagna vaccinale dall'imprenditore Enzo Garelli".

Il progetto di Confindustria Cuneo a sostegno della campagna vaccinale, realizzato con le amministrazioni locali, le Asl e il sostegno della Camera di Commercio ha visto, infatti, l'apertura di quattro centri per le aziende: Saluzzo, Cherasco e da oggi anche Borgo San Dalmazzo (leggi qui) e Mondovì.

All'inaugurazione del nuovo hub è intervenuto anche il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano: "Una bella iniziativa che dimostra ancora una volta l'impegno di tutti per uscire il prima possibile dalla pandemia e per sostenere la campagna vaccinale".

"Sono contento che l'Unione industriale sia venuta nel nostro hub" - ha commentato Enzo Garelli, imprenditore monregalese che ha messo a disposizione gratuitamente i locali "ex Valauto" diventati sede del centro vaccinale monregalese - "La mia più grande soddisfazione è sentire che le persone apprezzano il buon funzionamento di questo centro".

"Qui a Mondovì il signor Garelli, proprietario dei locali, è stato il primo a dare il supporto per la campagna vaccinale, lo ringraziamo davvero per quanto ha fatto" - ha dichiarato il Dott. Giuseppe Guerra, direttore generale Asl cn1 - "Oggi, grazie alla collaborazione con Confindustria Cuneo sono stati aperti gli hub per le aziende a Borgo San Dalmazzo e Mondovì, un passo importante per proseguire e aumentare ancora di più il ritmo della campagna vaccinale" .

All'apertura del nuovo hub di Mondovì erano presenti anche il direttore Sanitario dell'Aslcn1 Mirco Grillo, il nuovo direttore amministrativo dell'Asl CN1 Tiziana Rossini, il dott. Maurizio Ippoliti e Maddalena Moscarini, amministratore delegato di Bios.